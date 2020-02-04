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    الرئيس السابق لجمهورية جنوب أفريقيا جاكوب زوما أمام أنصاره، بعد مثوله أمام المحكمة العليا في ديربان، 8 يونيو/ حزيران 2018قمة مجموعة العشرين - رئيس جمهورية جنوب أفريقيا جاكوب زوما وزوجته في هامبورغ، ألمانيا 6 يوليو/ تموز 2017

    محكمة في جنوب أفريقيا تأمر بالقبض على زوما في قضية فساد

    © AP Photo / Khaya Ngwenya © REUTERS / Axel Schmidt
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    أمرت محكمة في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، بالقبض على الرئيس السابق، جاكوب زوما، بعد غيابه عن جلسة بداعي الحاجة إلى العلاج، لكن القاضية علقت القرار لحين جلسة المحاكمة التالية في القضية المتهم فيها بالفساد في السادس من مايو/ أيار.

    وقدم محامي زوما إلى القاضية خلال الجلسة شهادة مرضية صادرة عما قال إنه مستشفى عسكري، لكن القاضية دايا بيلاي شككت في صحة الشهادة وذلك لعدم وجود رقم طبي عليها يبين إن كان طبيب حررها أو مكان تحريرها، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

    رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما
    © Sputnik . Aleksey Drujinin
    زوما يواجه 16 اتهاما في قضايا فساد وغسل الأموال
    وقالت القاضية قبل أن تصدر أمر القبض على زوما "أنا حتى لا أعرف إن كان (محرر الشهادة) طبيبا... لا شيء يشير إلى أنه طبيب".

    ويحاكم الرئيس السابق بثماني عشرة تهمة تدور حول الاحتيال والابتزاز المالي وغسل الأموال فيما يتصل بصفقة سلاح بملياري دولار مع شركة تاليس الدفاعية الفرنسية في عام 1999 عندما كان زوما نائبا للرئيس. وينفى زوما الاتهامات ويقول إن دوافعها سياسية.

    وقال دان مانتشا، محامي زوما، إنه موجود في الخارج للعلاج، دون أن يحدد مكانه. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه في كوبا، لكن لم يتسن التحقق من ذلك.

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    جنوب أفريقيا, رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما, أخبار جاكوب زوما
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