الوكالة الدولية للطاقة الذرية: طهران لم تقطع تعاونها بشأن عمليات التفتيش

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن إيران ورغم خفض تعهداتها النووية، لكنها لم تقطع تعاونها مع الوكالة فيما يخص عمليات التفتيش.

وأضاف غروسي في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن "الوكالة الدولية، ورغم التطورات الأخيرة، لكنها متواجدة في إيران ونحن نواصل عمليات التفتيش وسط تعاون طهران بوصفها واحدة من الدول التي تخضع للتفتيش"، وفق وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وتابع القول: "إن الجدير بالاهتمام كثيرا في هذا الخصوص هو أن مفتشينا ما زالوا متواجدين ويواصلون مهامهم في إيران.

وحول موضوع تدشين "آلية فض النزاع" التي أطلقتها الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه ينبغي في بادئ الأمر التأكد من استمرار جهود مفتشينا، وفي حال تعثرت مهامهم، في حينه ينبغي فض هذا الخلاف عبر تلك الآلية".

وأكدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في وقت سابق، أنها قامت بإطلاق آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران في ضوء انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق، لكنها قالت إنها لن تنضم إلى حملة الضغوط الأمريكية القصوى على إيران.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم الجمعة 3 يناير/ كانون الثاني، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.

وتتهم إيران الولايات المتحدة بزعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط، بينما تتهم واشنطن طهران بالتورط في العديد من الهجمات الأخيرة على القوات الأميركية في المنطقة، وقد اقترب الطرفان من النزاع العسكري المباشر عدة مرات.

وشددت واشنطن بشكل صارم العقوبات على إيران التي ردت بزيادة تخصيب اليورانيوم إلى أبعد من الحدود التي حددها الاتفاق النووي.