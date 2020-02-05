وزير المواصلات التركي: نجاة جميع ركاب الطائرة المتحطمة بمطار صبيحة غوكشن بإسطنبول

أكد وزير المواصلات التركي، أنه لا يوجد قتلى بين 177 راكبًا كانوا على متن الطائرة المتحطمة في مطار صبيحة غوكشن، بمدينة إسطنبول.

أنطاكيا – سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام عن الوزير التركي قوله إن "كان 177 راكبًا على متن الطائرة ولا قتلى بين الركاب".

وتحطمت الطائرة بمطار صبيحة غوكشن في إسطنبول إثر خروجها عن المدرج، ما أدى إلى إخلاء جميع الركاب.

وذكرت قناة "أن تي في" الإخبارية أن طائرة الخطوط الجوية "بيجاسوس" كانت تصل إلى مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول قادمة من مدينة إزمير في بحر إيجة في طقس رطب للغاية، وأظهرت صورا للطائرة التالفة والنيران مشتعلة بداخلها.

وأظهرت لقطات تلفزيونية جسم الطائرة وقد لحقت به أضرار جسيمة، حيث تم إجلاء الركاب من خلال الشقوق.

حسب "أسوشيتد برس" يبدو أن جسم الطائرة قد انقسم إلى ثلاث قطع.