"درونز" ترصد تحول "ووهان" الصينية لـ"مدينة أشباح"

أظهر مقطع فيديو لمدينة ووهان الصينية، التي تعد مركز انتشار فيروس كورونا القاتل، أن تلك المدينة تحولت إلى ما يشبه "مدينة أشباح".

ويرصد الفيديو، الذي تم تصويره بواسطة طائرة مسيرة "درونز"، شوارع المدينة الصينية، خالية من المارة والسيارات.

وأكدت سلطات الصحة الصينية ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا، داخل البلاد، اليوم الخميس، إلى 563 والمصابين إلى 28018 حالة.

وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قد أعلن يوم أمس الأربعاء، بأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية للسيطرة على الفيروس التاجي ومنع انتشاره، تحقق نتائج إيجابية.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.