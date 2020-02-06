الاستخبارات الأمريكية: الصين تسعى لسرقة التكنولوجيا الخاصة بنا

قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كريستوفر وراي، اليوم الخميس، إن الصين تسعى لسرقة التكنولوجيا الأمريكية "بأي وسيلة" وأن مكتب التحقيقات لديه نحو 1000 تقرير مفتوح حول السرقة الصينية للتكنولوجيا الأمريكية، عبر مكاتبها الإقليمية البالغ عددها 56 مكتبا.

وصرح وراي في مؤتمر استضافه مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية في واشنطن بأن التهديد الاقتصادي من الصين "متنوع ومتعدد المجالات".

وقال: "بينما أقف هنا لأتحدث إليكم اليوم، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي لديه حوالي 1000 تحقيق يتعلق بسرقة الصين للتكنولوجيا القائمة في الولايات المتحدة في جميع مكاتبنا الميدانية البالغ عددها 56 والتي تمتد حول كل قطاع من قطاعات الصناعة".

وكان ويليام إيفانينا المسؤول البارز في الاستخبارات الأمريكية قد صرح في نفس المؤتمر بأن الصين تولي أولوية لسرقة الطائرات الأمريكية وتكنولوجيا المركبات الكهربائية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن توقيع المرحلة الأولى من اتفاق تجاري مع الصين في البيت الأبيض في الـ 15 من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبموجب اتفاق التجارة، ستخفض واشنطن بعض الرسوم الجمركية على واردات من الصين مقابل زيادة بنحو 20 مليار دولار في المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية والمصنعة والطاقة الأمريكية على مدار العامين القادمين.