قائد البحرية الإيرانية: اغتيال قاسم سليماني يسرع وتيرة خروج أمريكا من المنطقة

اعتبر قائد البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال حسين خانزادي، أن أمريكا لم تدرك أنها سرعت من وتيرة خروجها من المنطقة على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني.

وفي كلمة له أمام طلبة الجامعات الإيرانية اعتبر خانزادي أن إيران بذلت جهودا لفترة طويلة من أجل إخراج أمريكا من المنطقة، لكن "الكيان الصهيو – أمريكي" لم يدرك أنه سيعمل على تسريع وتيرة خروجها و"أوشك على التقهقر والانهيار" بعد تنفيذه اغتيال الفريق قاسم سليماني.

واعتبر خانزادي أن حادثة اغتيال قاسم سليماني تختلف عن سائر الاغتيالات الأخرى التي حدثت في البلاد، مبينا أن "هناك دولة وحكومة إرهابية تقف وراء هذه الجريمة"، بحسب وكالة "إرنا".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، والمهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، وفي 8 يناير/ كانون الثاني، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، بينها قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.