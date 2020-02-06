ترامب: إسقاط الاتهامات عني انتصار كبير ولو تم عزلي لانهارت الأسواق

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، محاولة إقالته بـ"العار"، وإسقاط التهم عنه بـ"الانتصار الكبير".

القاهرة- سبوتنيك. وقال الرئيس الأمريكي في أول كلمة له عقب رفض مجلس الشيوخ أمس الأربعاء دعوى عزله، إن خسارته للقضية كانت لتتسبب في انهيار الأسواق المالية.

وتابع خلال خطاب ألقاه في واشنطن: "كان يدرك الديمقراطيون منذ اليوم الأول أننا أبرياء، لكنهم استمروا، مرشحو الرئاسة يتحدثون عني بسوء ويحاولون الإطاحة بي".

وأضاف: "هذا لم يكن ليحصل لرئيس آخر، ولا أدري إذا ما كان هناك رئيس يمكنه أن يتحمل ما تحملته، المكائد لم تتوقف لثلاث سنوات".

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، بتبرئة ترامب من تهمتي "إساءة استخدام السلطة" و"عرقلة عمل الكونغرس"، حيث أعطى المجلس 52 صوتا لصالح ترامب على التهمة الأولى مقابل 48 صوتا يرون أن الرئيس مذنب، أما بالنسبة للتهمة الثانية صوت 53 عضوا بتبرئة ترامب.

وأشاد البيت الأبيض بالتصويت الذي أجراه مجلس الشيوخ الأمريكي، وبرأ فيه ساحة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، ووصف عملية المساءلة بأنها "حملة... قامت على سلسلة من الأكاذيب".

وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض في بيان "اليوم، انتهت محاولة المساءلة المختلقة التي حاكها الديمقراطيون بإبراء تام لذمة الرئيس دونالد ترامب. وكما كنا نقول طوال الوقت، هو ليس مذنبا".

وانتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تبرئة الرئيس قائلة إن "الرئيس يمثل تهديدًا مستمرًا للديمقراطية الأمريكية، بإصراره على أنه فوق القانون، وأن بإمكانه إفساد الانتخابات إذا أراد ذلك".