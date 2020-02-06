لأول مرة منذ تفشيه في الصين... انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا

أعلن المدير التنفيذي في منظمة الصحة العالمية لشؤون البرامج الطارئة، مايكل رايان، اليوم الخميس، أن عدد المصابين في الصين انخفض اليوم لأول مرة منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه من السابق لأوانه التحدث عن ذروة انتشار المرض.

جنيف – سبوتنيك. وقال رايان في إحاطة إعلامية في جنيف: "حتى الآن من السابق لأوانه أن نخمن عن ذورة المرض، ومع ذلك يسرنا أن اليوم أول يوم انخفض فيه العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في الصين. حتى الآن التخمين سابق لأوانه. نحن ما زلنا في مركز تفش شديد".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، قد أعلن أن يوم الأمس 5 شباط/فبراير تم رصد أكبر عدد الحالات خلال يوم منذ بدء الوباء.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.