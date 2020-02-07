منظمة الصحة: العالم يواجه نقصا في أدوات الحماية من فيروس كورونا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الجمعة، إن العالم يواجه نقصا في الملابس والأقنعة والقفازات وغيرها من أدوات الحماية اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء بأن المجلس التنفيذي للمنظمة في جنيف أبلغ أن المنظمة ترسل أجهزة فحص وأقنعة وقفازات وكمامات وملابس لجميع المناطق.

وقال جيبريسوس "العالم يواجه نقصا حادا في أدوات الحماية الشخصية، مؤكدا أنه سيعمل على إمداد المناطق الموبوئة بسبل مكافحة الأوبئة وإيجاد الحلول والسعي لتوزيع عادل للمعدات".

وأضاف أنه حتى صباح اليوم الجمعة كانت هناك 31211 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الصين و637 حالة وفاة إضافة إلى 270 إصابة في 24 دولة أخرى وحالة وفاة واحدة.

وتابع "في اليومين الماضيين تم الإبلاغ عن حالات إصابة أقل بالعدوى في الصين وهذا نبأ طيب لكننا نحذر من تأويل ذلك بأكثر مما يحتمل، قد ترتفع الأعداد مجددا".