رئيس مجلس الأمن الدولي يعرب عن صدمته من أنباء عن سحب ممثل تونس الدائم

أعرب رئيس مجلس الأمن الدولي، ممثل بلجيكا الدائم، مارك بيكستن، عن صدمته عندما علم بقرار سلطات تونس بسحب ممثل تونس الدائم في المجلس.

الأمم المتحدة– سبوتنيك. وقال بيكستن للصحفيين: "لقد سمعت هذه الأخبار. وقد انصدمت كثيرا عندما سمعتها. أنا لا أعرف التفاصيل، الأسباب التي تقف وراء ذلك. لكنه كان زميلا جيدا جدا".

وكانت وزارة الخارجية التونسية قد أعلنت، اليوم الجمعة، سحب ممثل تونس الدائم لدى الأمم المتحدة بسبب انعدام تنسيق تصرفاته مع الوزارة.

وكان مصدر في الرئاسة التونسية قد أعلن، في وقت سابق، على هواء محطة راديو "موزايك إف إم" أن إقالة الدبلوماسي تتعلق بموقفه إزاء "صفقة القرن" المقترحة من الولايات المتحدة.