جنرال في الناتو: روسيا تطارد أقمارا صناعية أمريكية

أعلن أحد قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) أنه اكتشف خطرا يهدد الدول الغربية في الفضاء.

والخطر الذي يهدد "حلفاءنا" وفقا لما قاله الجنرال الأمريكي اندريه لاناتا، قائد قيادة الناتو الاستراتيجية، لصحيفة "واشنطن اكسامينير"، تشكّله تحركات أقمار صناعية روسية وصينية قرب أقمار صناعية تابعة للولايات المتحدة وحلفائها، وهي تحركات تدل، برأي جنرال الناتو، على أن روسيا "تطارد" هذه الأقمار الصناعية.

وجاء في تصريح الجنرال لاناتا أن روسيا أطلقت مؤخرا قمرا صناعيا لمراقبة قمر صناعي أمريكي للتجسس.

وهذا يعني وفقا للجنرال لاناتا، أن الفضاء لم يعد آمنا.

ويجب ان تتعامل الدول الغربية مع هذه التهديدات بشكل انفرادي لأن الناتو لن يضع شيئا في الفضاء ولن يقوم باتخاذ أي إجراءات لحماية أجرام فضائية تعود ملكيتها إلى هذه أو تلك من الدول كما أشار إلى ذلك جنرال الناتو.