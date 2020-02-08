استقالة رئيس الاتحاد الفرنسي للرياضات الجليدية على خلفية انتهاكات جنسية

قال رئيس الاتحاد الفرنسي للرياضات الجليدية، ديدييه غايوغيه، اليوم السبت، إنه استقال من منصبه وسط فضيحة الاعتداء الجنسي في التزلج على الجليد.

وكان وزير الرياضة الفرنسي، روكسانا ماراسينو، طلب من غايوغيه الاستقالة بعد أن زعم العديد من المتزلجين أنهم تعرضوا للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي من قبل مدربين سابقين.

وقال غايوغيه، للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الإدارة، "لقد اتخذت بكرامة ودون أي مرارة رغم الظلم، القرار الحكيم بالاستقالة".

Violences sexuelles dans le patinage : Sarah Abitbol ne portera pas plainte car les faits qu'elle a dénoncés "sont prescrits"https://t.co/onDKguvPKP pic.twitter.com/9NzOAxCBfo — franceinfo (@franceinfo) February 7, 2020

​وكان غايوغيه قد رفض الاستقالة، يوم الأربعاء الماضي، قائلا إنه ارتكب "أخطاء" لكنه لم يكن "مخطئًا".

وبدأ ممثلو الادعاء الفرنسيون، يوم الثلاثاء، تحقيقا أوليا مغ مدرب التزلج السابق، جيل باير، بتهمة الاغتصاب.

وقال المدعى العام، ريمي هيتز، في هذا الشأن: "علاوة عن الوقائع التي تحدثت عنها سارة أبيتبول في كتابها الذي صدر الأسبوع الماضي، سنسعى من خلال التحقيقات إلى كشف ضحايا آخرين عرفوا نفس المصير، وذلك في إطار السياق الذي تحدث عنه الكتاب".

وكانت بطلة التزلج الفني السابقة، سارة أبيتبول، الحائزة على الميدالية البرونزية مع شريكها ستيفان برناديس في بطولة العالم عام 2000 ، نشرت مؤخرا كتابا قالت فيه إن باير قد اغتصبتها عدة مرات من 1990 إلى 1992.

كما ادعى ثلاثة متزلجين آخرين أنهم تعرضوا للاغتصاب من قبل مدربين سابقين.