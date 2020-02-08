مقتل 4 شرطيين ومدنيين اثنين في هجوم على نقطة تفتيش بهلمند جنوبي أفغانستان

قتل عدد من الشرطيين والمدنيين بولاية هلمند، جنوبي أفغانستان، اليوم السبت، بعد هجوم استهدف نقطة تفتيش بالولاية.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت قناة "طملوع" الأفغانية إن "ما لا يقل عن 4 شرطيين ومدنيين اثنين قتلوا في تفجير بحي نهر السراج في هلمند بحسب مكتب المحافظ".

وأوضحت المصادر الإعلامية الأفغانية أن الهجوم وقع "بعد اقتحام سيارة لنقطة التفتيش".

وأعلنت القوات الأفغانية نهاية شهر يناير/كانون الثاني عن شنت هجمات برية وضربات جوية ضمن عمليات متشعبة ضد حركة "طالبان"، مما أسفر عن مقتل 51 من عناصر الحركة وذلك في تصعيد يشير إلى الجمود الذي تجدد في محادثات السلام.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، إن القوات الحكومية شنت 13 هجوما بريا و12 ضربة جوية في تسعة أقاليم مضيفة أن 51 "إرهابيا" لقوا حتفهم بينما أُصيب 13 آخرون وألقي القبض على ستة.

#Badghis- 17 Talib terrorists were killed,10 others wounded and 5 positions were destroyed in airstrikes carried by Afghan Air Forces in Bala Murghab district. — Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) January 26, 2020

ويأتي تصاعد العمليات في الوقت الذي أوقفت فيه المفاوضات بين ممثلي "طالبان" والولايات المتحدة في الدوحة لمدة يومين وقال مصدر قريب من العملية لرويترز إن إيقاف المحادثات تم للتشاور حول كيفية التغلب على العقبات التي ظهرت في الآونة الأخيرة.

وبدأت المفاوضات بين الجانبين في الدوحة في العام الماضي لكنها توقفت مرتين على الأقل بعد هجمات لطالبان ضد القوات الأمريكية في سبتمبر/ أيلول وديسمبر/ كانون الأول.