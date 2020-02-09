أذربيجان... نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية تبلغ 47.81 %

قال رئيس مركز المعلومات بأمانة لجنة الانتخابات المركزية في أذربيجان، فريد أوروجوف ، إن معدل نسبة المشاركة بالانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد اليوم الأحد ، بلغت 47.81 بالمئة.

باكو- سبوتنيك. وبحسب أوروجوف صوت لحين غلق مكاتب الاقتراع في الساعة 19:00 (بتوقيت موسكو 18.00) أكثر من 2.5 مليون ناخب.

وأدلى الناخبون في أذربيجان بأصواتهم، اليوم الأحد، في انتخابات برلمانية مبكرة توصف بأنها الخطوة التالية للرئيس إلهام علييف لتعزيز سلطته والإسراع بإصلاحات اقتصادية.

يذكر أن نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة في عام 2015 كانت 55.7 بالمئة.

ودعا علييف الذي يتولى السلطة منذ 17 عاما إلى هذه الانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول قبل 9 أشهر من موعدها الرسمي. وقال مسؤولون من حزبه الحاكم "أذربيجان الجديدة" إن هذه الخطوة تهدف إلى "دعم سياسة الرئيس بشأن الإصلاحات والتغييرات في الأشخاص.