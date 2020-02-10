مصرع طفلين روسيين إثر حادثة تصادم قاربين قبالة سواحل جزيرة تايلاندية... فيديو

أعلن رئيس القسم القنصلي للبعثة الدبلوماسية الروسية في تايلاند، فلاديمير برونين، أن مستشفى جزيرة بوكيت أبلغ السفارة الروسية لدى تايلاند عن وفاة طفلين روسيين جراء حادث التصادم الذي وقع اليوم.

وقال برونين، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "أكد المستشفى الذي استقبل المصابين الروس إثر حادثة التصادم، مصرع طفلين روسيين، 6 أعوام، و12 عاما".

وتم نشر مقطع فيديو للحظة اصطدام القاربين علة موقع "تلغرام".

كما صرح برونين، بأن أكثر من 20 سائحًا روسيًا أصيبوا بجروح متفاوتة في تصادم قاربين سريعين قبالة جزيرة بوكيت التايلاندية.

وقال الدبلوماسي: "اصطدم قاربين سريعين على متن أحدهم طاقم تايلندي، والثاني يقل 39 سائحا روسيا"، مضيفا أن أكثر من 20 سائحًا روسيًا أصيبوا بجروح متفاوتة الشدة.