الصين تعارض فرض عقوبات جديدة على فنزويلا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية، جينغ شوانغ، اليوم الإثنين، أن الصين تقف ضد أي تدخل في شؤون فنزويلا الداخلية أوعقوبات عليها.

بكين-سبوتنيك. قال شوانغ في إحاطة إعلامية: "موقف الصين حول المسألة الفنزويلية واضح وثابت. نقف ضد أي تدخل خارجي في شؤون فنزويلا الداخلية وضد العقوبات أحادية الجانب".

وأضاف "ندعو الدول لتقييم الوضع الإنساني في فنزويلا بشكل صحيح، والتوقف عن فرض عقوبات أحادية الجانب واللجوء إلى الولاية الخارجة عن الحدود الإقليمية، وخلق الشروط اللازمة للتنمية المستدامة في فنزويلا".

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني/يناير من العام الماضي، رئيسا مؤقتا للبلاد.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وحذت حذوه في ذلك دول "مجموعة ليما" (باستثناء المكسيك) ومنظمة الدول الأميركية وعدد من دول أوروبا. وتحدث الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن محاولة انقلاب في بلاده، واصفا غوايدو بأنه دمية للولايات المتحدة.