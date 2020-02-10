ألمانيا تبلغ عن ظهور فيروس إنفلونزا الطيور سريع الانتقال

أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، اليوم الاثنين، أن ألمانيا أبلغتها بظهور فيروس إنفلونزا الطيور "H5N8" سريع الانتقال، بمزرعة في جنوب غربي البلاد.

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، قالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها نقلا عن وزارة الأغذية والزراعة الألمانية، إن الفيروس تسبب في نفوق 44 طائرا في سرب يضم 69 طائرا في ولاية بادن فورتمبرغ.

وقالت الوزارة في تقريرها: "جميع الدواجن وطيور الحظائر تم إعدامها والتخلص منها بأمان في السابع من فبراير/شباط عام 2020".

وكانت الوزارة قد أكدت إصابة طائر بري بفيروس إنفلونزا الطيور "H5N8" في ولاية براندنبرغ في شرق البلاد في يناير/كانون الثاني، لكن العدوى لم تنتقل إلى أي من طيور المزارع.

ويسبب الفيروس مرضا شديدا في الجهاز التنفسي لدى الطيور وهو معد للإنسان، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.