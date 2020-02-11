مندوبة واشنطن لدى الناتو: الهجمات على العسكريين الأتراك في سوريا تتجاوز الحدود

أكدت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى حلف الناتو، كاي بيلي هاتشيسون، اليوم الثلاثاء، دعم واشنطن لأنقرة، مشيرة إلى أن الهجمات على العسكريين الأتراك في سوريا تتجاوز الحدود، وهذا أمر "لا يمكن تصوره".

موسكو - سبوتنيك. وقالت هاتشيسون، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت "لا نتفق مع جميع أفعال تركيا في سوريا، لكننا نعتقد أن هذه الهجمات التي تشنها روسيا - أو سوريا التي تدعمها روسيا - تتجاوز الحدود".

وأضافت هاتشيسون "مصممون على دعم تركيا في هذا الوضع، ونطلب من روسيا التوقف عن دعم [الرئيس السوري بشار] الأسد حتى نتمكن من التحرك صوب اتفاق سلام في سوريا."

وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت يوم أمس الإثنين، عن مقتل خمسة من عسكرييها وإصابة خمسة آخرين بقصف مراكز المراقبة التركية في إدلب من قبل الجيش السوري، مشيرة إلى أن العسكريين الأتراك ردوا على مصدر الهجوم.

إلى ذلك وفي تصعيد خطير، أعلنت تركيا أنها "قتلت العشرات" في عملية كبيرة ضد القوات الحكومية السورية، يوم 3 شباط/ فبراير في محافظة إدلب، عقب مقتل عسكريين أتراك، جراء قصف للجيش السوري، وتوعدت بمحاسبة منفذي الهجوم. ووفقا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن 76 عسكريا سوريا قتلوا جراء الرد التركي.

هذا ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى ممارسة الضغط على الرئيس السوري، بشار الأسد، لوقف الهجوم في محافظة إدلب والانسحاب من مراكز المراقبة التركية في غضون شباط/ فبراير الجاري، وإلا فإن بلاده سترد عسكريا.