وزير الدفاع الإسرائيلي في رسالة إلى إيران: لن نهتم بأذرع الأخطبوط ولكن برأسه

هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إيران، مجددا، ووجّه إليها رسالة جديدة.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن نفتالي بينيت قد أطلق تحذيرات نارية ضد إيران، بدعوى أن إسرائيل في معركة مستمرة وتعمل بكل الطرق ضد التموضع الإيراني في سوريا

وقال بينيت إنه عندما تضربك أيدي الأخطبوط، لا ترد عليه بضرب أذرعه فقط، إنما اخنقه من رأسه.

وأوضح بينيت أنه يقصد بالأخطبوط، إيران، وبأنه له أذرع عدة في المنطقة، منوها إلى أن إسرائيل تعمل باستمرار لتدفيع إيران الثمن، حتى الحصول على الهدف النهائي، والممثل بحسبه في إخراج إيران من سوريا.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي في كلمته خلال إحياء ذكرى ضحايا كارثة حادث المروحيات، التي قتل جراءها 73 جنديا عام 1997، بحضور رئيس هيئة الأركان الجنرال أفيف كوخافي، والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، قائلا:

إننا سنستمر بمنع التموضع الإيراني على حدودنا الشمالية.

وأكدت الصحيفة العبرية أن بينيت قد أكد أن الجيش الإسرائيلي يحارب أذرع الأخطبوط، في إشارة إلى إيران، في كل من سوريا ولبنان وقطاع غزة، وبأن بلاده في حالة حرب مستمرة مع إيران، بجميع الوسائل الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاستخباراتية.

وخاطب بينيت إيران، قائلا:

لا يوجد لكم ما تبحثون عنه في سوريا، ولطالما هم مستمرون (الإيرانيون) بمحاولة بناء قاعدة إرهاب، نحن سنضاعف فقط ضربكم. جيشنا جاهز ومستعد.