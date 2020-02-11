ماليزيا تشكو تصدير بلدان كبرى نفايات خطرة إليها بشكل غير قانوني

شددت وزيرة الطاقة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة وتغير المناخ الماليزية، يو بي يين، اليوم الثلاثاء، رفض بلادها استقبال النفايات البلاستيكية الملوثة.

وتعقيبًا على ادعاءات أشارت إلى تصدير إيطاليا نفايات بلاستيكية خطرة إلى ماليزيا، قالت يو في تصريحات لوكالة "برناما": "كان هذا موقفنا دائمًا، لا نريد تهريبًا غير قانوني للنفايات البلاستيكية والملوثة منها إلى بلادنا".

وأوضحت: "أكبر مصدر للنفايات البلاستيكية غير القانونية إلى ماليزيا لم تكن إيطاليا، بل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واليابان".

وزعمت منظمة السلام الأخضر أن ماليزيا استقبلت نحو 2880 طنًا من النفايات البلاستيكية، نصفها عبر شركات تعمل بشكل غير قانوني، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019.

وأضافت يو أن وزارتها ستواصل العمل على كشف شحنات النفايات البلاستيكية المستوردة بشكل غير قانوني وإعادتها مرة أخرى إلى بلدانها الأصلية، مشيرة إلى أن اتفاقية بازل تمنحها القدرة على إبلاغ سلطات بلدان المنشأ برغبتها في إعادة النفايات إليها.