ارتفاع عدد الإصابات بكورونا على متن السفينة "دياموند برينسيس" إلى 174 حالة

أعلنت وزارة الصحة في اليابان، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد على متن السفينة السياحية " دياموند برينسيس إلى 174 حالة.

موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة في بيان: " تسجيل لدى 39 حالة أعراض تظهر الإصابة بفيروس كورونا، وسيتم إدخالهم المستشفيات، وبهذا يصل العدد الإجمالي إلى 174 حالة".

في سياق متصل، أعلنت السلطات الصينية اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 1110 حالة.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في جنيف أمس الثلاثاء، أن أول لقاح ضد فيروس كورونا الجديد لن يكون متاحا قبل 18 شهرا.

وقال جيبريسوس إن أول لقاح ضد فيروس كورونا الجديد لن يكون متاحا قبل 18 شهرا "لذا فإنه يتعين علينا عمل كل شيء الآن باستخدام الأسلحة المتاحة"، كما نقلت وكالة "رويترز".