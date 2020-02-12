مصدر دبلوماسي: الولايات المتحدة لم تقدم أي مقترحات بشأن تمديد معاهدة "ستارت-3"

أعلن مصدر دبلوماسي روسي، اليوم الأربعاء، أن موسكو لم تتلق أي مقترحات من واشنطن بشأن معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3"، وأنه من المقرر عقد جلسة مشاورات ثنائية في شهر آذار/مارس.

وقال المصدر لوكالة سبوتنيك: "لم تكن هناك أي مقترحات من قبلهم(الأمريكيون)، ستُعقد جلسة مشاورات ثنائية للجنة في جنيف، في منتصف شهر آذار/مارس، حيث سنناقش هذه القضايا".

وكان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، روبرت أوبراين، قد أعلن، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تفضل بحث شروط تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت 3" مع روسيا خلف الأبواب المغلقة، وأنها تعول على عقد هذه المفاوضات قريبا.

وفي وقت سابق، أكدت موسكو أنها دعت الولايات المتحدة إلى تمديد المعاهدة، معتبرة أنها عنصر مهم في هيكلية الحد من التسلح.وعادت روسيا لتؤكد للولايات المتحدة، من جديد، استعدادها لتمديد هذه المعاهدة دون شروط مسبقة، على أساس أن موضوع الأسلحة الجديدة والتكنولوجيات العسكرية المتقدمة ينبغي مناقشته كجزء من حوار استراتيجي شامل يجب إجراؤه، مع مراعاة مخاوف موسكو.

هذا وتنتهي معاهدة التدابير الرامية إلى زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "ستارت-3" في بداية عام 2021، ولم تقرر الولايات المتحدة بعد ما إذا كانت تنوي تمديدها. وذكرت واشنطن من قبل أن الاتفاقات مع روسيا يجب أن تشمل الأسلحة ووسائل النقل التي لم تدخل بعد بموجب معاهدة "ستارت-3"، والتي ما زالت قيد التطوير في روسيا. ويعتقد البنتاجون أن لدى روسيا ما يصل إلى ألفي وحدة من الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.