البشر يحمون حيواناتهم أيضا من فيروس كورونا

ويظهر في أحد شوارع الصين رجل يضع القناع الطبي ويجر كلباً يرتدي نفس القناع أيضا.
Маска - универсальное средство защиты, доступное каждому. Жители Китая пошли дальше: надевают маски не только на себя, но и на своих питомцев.— ВЕСТИ (@vesti_news) February 12, 2020
Смотрится весьма забавно, а вы как считаете? pic.twitter.com/F0nP13Z0Z5
ونشر مغردون على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي صوراً تظهر حيوانات على وجوهها أقنعة طبية.
- أهالي مدينة ووهان يضعون قناعا واقيا على كلبهم تحسبا من اصابته بفيروس كورونا، 25 يناير 2020© AP Photo / Doug Perez
- كلب يرتدي قناعا واقيا من فيروس "كورونا"، 11 فبراير 2020© Depositphotos / KaterinaKlio
وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.
Fuck it, mask on #coronavirus pic.twitter.com/Xo2y8l6vxi— Aboomerang (@rubhi98) February 12, 2020
وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس "كورونا الجديد" في البلاد إلى 1113 حالة وفاة، وأكثر من 44.6 ألف مصاب.
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