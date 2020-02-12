البشر يحمون حيواناتهم أيضا من فيروس كورونا

انتشر مقطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي يبين أشخاصا يضعون الأقنعة الطبية على وجوههم وعلى وجوه حيواناتهم أيضا للحماية من فيروس كورونا المتجدد.

ويظهر في أحد شوارع الصين رجل يضع القناع الطبي ويجر كلباً يرتدي نفس القناع أيضا.

Маска - универсальное средство защиты, доступное каждому. Жители Китая пошли дальше: надевают маски не только на себя, но и на своих питомцев.



Смотрится весьма забавно, а вы как считаете? pic.twitter.com/F0nP13Z0Z5 — ВЕСТИ (@vesti_news) February 12, 2020

ونشر مغردون على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي صوراً تظهر حيوانات على وجوهها أقنعة طبية.

أهالي مدينة ووهان يضعون قناعا واقيا على كلبهم تحسبا من اصابته بفيروس كورونا، 25 يناير 2020 © AP Photo / Doug Perez

كلب يرتدي قناعا واقيا من فيروس "كورونا"، 11 فبراير 2020 © Depositphotos / KaterinaKlio 1 / 2 © AP Photo / Doug Perez أهالي مدينة ووهان يضعون قناعا واقيا على كلبهم تحسبا من اصابته بفيروس كورونا، 25 يناير 2020

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس "كورونا الجديد" في البلاد إلى 1113 حالة وفاة، وأكثر من 44.6 ألف مصاب.