صلاحيات الحرب... ترامب يحذر مجلس الشيوخ بشأن قرار يتعلق بإيران

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، تحذيرا لمجلس الشيوخ الأمريكي، بشأن قرار صلاحيات الحرب ضد إيران.

وحذر ترامب مجلس الشيوخ، عبر تغريدة بحسابه الرسمي بموقع "تويتر"، من الموافقة على قرار سيحد من قدرته على شن حرب على إيران.

It is very important for our Country’s SECURITY that the United States Senate not vote for the Iran War Powers Resolution. We are doing very well with Iran and this is not the time to show weakness. Americans overwhelmingly support our attack on terrorist Soleimani.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 12, 2020

وقال الرئيس الأمريكي إن القرار سيبعث "بإشارة سيئة للغاية" ويتيح لطهران التصرف دون رادع.

وتابع: "من المهم جدا لأمن بلدنا ألا يصوت مجلس الشيوخ بالموافقة على قرار صلاحيات الحرب الخاص بإيران. نقوم بعمل جيد جدا مع إيران وهذا ليس الوقت المناسب لإظهار الضعف".

يشار إلى أن الديمقراطيين قالوا، في الشهر الماضي، إنهم يملكون الأصوات الكافية بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون لإقرار الإجراء الذي سيفرض على الرئيس الحصول على موافقة الكونغرس قبل الشروع في أي عمل عسكري ضد إيران.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إن العمليات العسكرية ضد إيران تثير القلق، والسلطة التنفيذية لا تبلغ الكونغرس بشكل صحيح.

والقرار مشابه للقرار الذي قدمه السناتور الديموقراطي تيم كين، الذي اقترح حظرا قانونيا على الرئيس دونالد ترامب للقيام بعمليات عسكرية ضد إيران دون موافقة الكونغرس.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، صباح الأحد الماضي، إن واشنطن حددت 52 هدفا إيرانيا سيتم قصفها إذا استهدفت طهران أي أمريكيين أو أصول أمريكية ردا على اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت، صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

ودانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، العملية الأمريكية، معتبرة إياها "حادثا غادرا وجبانا نفذته الطائرات الأمريكية".

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".