تسجيل
21:20 GMT12 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    أشخاص يسيرون في مدينة جنيف، سويسرا

    توابع "فضيحة القرن"... صحف سويسرية تحذر من تدمير أمريكا لحياديتها

    © Sputnik . Aleksey Vitvitskiy
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104425/23/1044252373.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202002121044522913-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7/

    اهتمت الصحف السويسرية بالحديث والتعليق على ما وصف بأنه "فضيحة القرن" من استغلال الاستخبارات الأمريكية والألمانية لسويسرا، لتكن منصة تجسس على أكثر من 120 دولة حول العالم طوال نصف قرن من الزمان.

    وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية والشبكة الألمانية "زد دي إف"، قد نشرتا تحقيقا استقصائيا مشتركا، حول امتلاك الاستخبارات الأمريكية والاستخبارات الألمانية الغربية، شركة "كرايبتو" السويسرية للتشفير، بصورة سرية في الفترة ما بين 1970 وحتى 1993، واحتفظت الاستخبارات الأمريكية بمليكتها حتى عام 2018، تاريخ تصفية الشركة بصورة نهائية.

    Surveillance
    © flickr.com / Philippe Put
    "فضيحة النصف قرن"... الكشف عن أكبر عملية تجسس تتورط فيها الاستخبارات الأمريكية لاختراق 120 دولة
    ونشرت إذاعة "سويس إنفو" السويسرية الرسمية تقريرا بشأن ما نشرته الصحافة السويسرية، حين قالت إن صحيفتي "24 ساعة" و"تريبون دو جينفرابت" السويسريتين افتتاحيتين تحدثتا فيهما عن "الجاسوس الذي تساهلت سويسرا معهما"، مشيرة إلى أن الشركة المذكورة في التقرير، غضت السلطات الطرف عنها، تحت اسم "الحياد".

    كما نشرت صحيفتا "در بوند" و"تاغس أنتسايغررابت خارجي" (تصدران بالألمانية في برن وزيورخ على التوالي) أن "هذه العملية التاريخية لم تكن ممكنة إلا لأن الولايات المتحدة وألمانيا تمكنتا من الاستفادة من حياد سويسرا وسمعتها الطيبة. وفي برن، بلغت أصداؤها إلى أسماع ممثلين عن الطبقة السياسية والقضاء والشرطة والجيش والمخابرات بهذا الموضوع".

    وأضافتا:

    "لقد كان عليهم استخدام جميع الوسائل الجنائية والدبلوماسية الممكنة لوقف الانتهاك الخطير لسيادة دولتنا الفدرالية. ولكن لم يحدث شيء. وسواء حصل ذلك بسبب عدم الكفاءة، أو لأنهم أرادوا التستّر على عملاء أجهزة مخابرات خارجية أو حتى لأنهم استفادوا من النتائج التي توصلوا إليها، يجب الآن توضيح المسألة بغض النظر عن الأسماء والقوى الكبيرة. إنها الطريقة الوحيدة للخروج من هذه الفوضى".

    أما صحيفة "نويه تسورخر تسايتونغرابت خارجي" الصادرة باللغة الألمانية في زيورخ، فقالت إن "مصداقية سويسرا في حرب المعلومات الحالية تُقاس بالأحداث الماضية".

    ولفتت إلى أن هذه القضية "تلقي بظلال من الشك على صدق قادة الدولة، وبالتالي على النظام الليبرالي، بينما تلقي بثقلها على اقتصاد البلد أيضا".

    وقالت صحيفتا "در بوند" و"تاغس أنتسايغر" إن حياد سويسرا "قد تحطم"، واعتبرتا أن "غضّ النظر الجماعي" للبلد سيُلحق الضرر بمصداقيته لسنوات قادمة.

    وكتبت الصحيفتان:

    "من ناحية سياسية: لن تثق أي دولة تم خداعُها أبدًا بها من جديد، ومن ناحية اقتصادية: من الذي يشتري تكنولوجيا حساسة من حكومة تتسامح مع مثل هذه المكائد؟".

    من جانبها، أقرت صحيفة "نويه تسورخر تسايتونغ" بأن الحكومة الفدرالية التي فتحت تحقيقًا في الموضوع، بصدد الردّ "بشفافية ملحوظة"، حسب رأيها لكن معظم الصحف خلُصت إلى أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعيّن القيام به، داعية البرلمان إلى إطلاق تحقيق من جانبه.

    وطالبت صحيفتا "در بوند" و"تاغس أنتسايغر" بتحقيق مستقل، واعتبرتا أن "البرلمان يحتاج إلى تحقيق مستقل قدر الإمكان".

    وكتبت الصحيفتان قائلة:

    "نحن بحاجة إلى ما كان مُفتقدا لفترة طويلة: السيادة والشجاعة".

    ويشير تقرير "واشنطن بوست" أن الاستخبارات الأمريكية والألمانية أخفت هويات المساهمين في الشركة عن العامة، بموجب قوانين "ليختنشتاين"، التي تحظر الكشف عن أسماء المساهمين في مجال الأعمال للحفاظ على خصوصية وحياد سويسرا.

    وتأسست تلك الشركة عام 1952، وكانت متخصصة في بيع المعدات المتطورة للحكومات في جميع أنحاء العالم، لكن تم اكتشاف أن كل تلك المعدات كانت تحمل أجهزة تجسس دقيقة، تسمح للشركة وعملاء الاستخبارات باختراق الملايين من المواقع حول العالم.

    من بين عملاء "كرايبتو" الشهيرين، دول كبرى مثل إيران والهند وباكستان والفاتيكان وأمريكا اللاتينية.

    كما أعلنت سويسرا أنها ستفتح تحقيقا في مزاعم التجسس تلك.

    من جانبها، قالت "واشنطن بوست" إن منتجات "كرايبتو" لا تزال تستخدم في أكثر من 12 دولة حول العالم حتى الآن.

    ورفضت الاستخبارات الأمريكية أو الاستخبارات الألمانية التعليق على تلك التقارير.

    انظر أيضا:

    الاتحاد الإنجليزي يصدر قراره بشأن اتهام ليفربول بـ"التجسس" على مانشستر سيتي
    أفضت إلى انتحار... استقالة رئيس أحد أكبر بنوك أوروبا بعد فضيحة تجسس
    اليابان تطلق قمرا صناعيا للتجسس
    توضيح إيراني جديد بعد اعترافها بالتجسس داخل دولة خليجية
    "فضيحة النصف قرن"... الكشف عن أكبر عملية تجسس تتورط فيها الاستخبارات الأمريكية لاختراق 120 دولة
    الكلمات الدلالية:
    كشف شبكة تجسس, أخبار التجسس, شبكة تجسس, قضية تجسس, حروب تجسس, التجسس, تجسس, أمريكا, سويسرا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان رسم غرافيتي للقرد، من سلسلة مدينة القرود من قبل المصور الإسباني المحترف خوان دي لا مالا، مُدرجة في القائمة القصيرة لجائزة سوني العالمية للتصوير 2020 في فئة عالم الطبيعة والحياة البرية
    الأعمال المتأهلة لنهائي جائزة "سوني" للتصوير المحترف 2020
    التهاب إدلب
    إدلب تلتهب
    كيف تحمي نفسك من عدوى فيروس كورونا
    حقائق وأكاذيب... كيف تحمي نفسك من عدوى فيروس كورونا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك