نهاية "صيف أسود" في أستراليا بفضل الأمطار الغزيرة... فيديو

أعلن رجال الإطفاء، أمس الخميس، إنه تمت السيطرة على كل الحرائق المندلعة في ولاية نيو ساوث ويلز، أكثر الولايات الأسترالية المتضررة، ما يشير إلى نهاية "صيف أسود" أودى بحياة 33 شخصا في أرجاء البلاد.

وساهمت الأمطار الغزيرة التي تساقطت من 7 فبراير/شباط في مساعدة رجال الإطفاء على احتواء 30 حريقا، كان يستمر بعضا منها لأسابيع أو حتى شهور.

This is the most positive news we've had in some time.



The recent rainfall has assisted firefighters to put over 30 fires out since Friday. Some of these blazes have been burning for weeks and even months.#NSWRFS #NSWFires pic.twitter.com/fNyuSE6nAx — NSW RFS (@NSWRFS) February 10, 2020

وشاركت خدمة الإطفاء في نيو ساوث ويلز أخبار انتهاء الحرائق على تويتر، حيث قال نائب مفوض جهاز الإطفاء في الولاية روب روجرز: "بعد موسم حرائق كارثي تسبب في معاناة كبيرة للإطفائيين والسكان، تم احتواء كل الحرائق في نيو ساوث ويلز، ولم يتم إخماد كل الحرائق، فثمة نيران لا تزال مشتعلة في أقصى جنوب الولاية إلا أنه تم احتواء كل الحرائق وسنركز الآن على مساعدة الناس على إعادة الإعمار".

In what has been a very traumatic, exhausting and anxious bush fire season so far, for the first time this season all bush and grass fires in NSW are now contained.

It has taken a lot of work by firefighters, emergency services and communities to get to this point. #nswrfs pic.twitter.com/RhqmcYhJ1j — NSW RFS (@NSWRFS) February 13, 2020

من جهة أخرى تسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت منذ سبتمبر/أيلول بفيضانات في أجزاء ولاية نيو ساوث ويلز ما يشكل مشكلة جديدة لبعض السكان، كما تواجه ثاني أكبر ولاية في أستراليا، كوينزلاند، مشاكل فيضان السدود ويتعامل المسؤولون مع تدفق الرماد والحطام الناجم عن الحرائق إلى إمدادات المياه.

Flood warnings for the Albert and Logan Rivers this morning. Multiple road closures. @BOM_Qld and locals say it won’t be as bad as 2017 when Ex TC Debbie came through. @sunriseon7 @7NewsBrisbane pic.twitter.com/9pFcfEbLt3 — Bianca Stone (@Bianca_Stone) February 13, 2020

امتدت حرائق الغابات على أكثر من عشرة ملايين هكتار في شرق وجنوب البلاد، وأودت بحياة 33 شخصا على الأقل ومليار حيوان، ودمرت أكثر من 2.5 ألف منزل.

WATCH:- Satellite shows ex-tropical cyclone #Uesi tracking thru Tasman. Trough lies along NSW coast that's brought widespread rain NE NSW, esp Nthn Rivers & Mid-North. More rain forecast in north coast including ranges & slopes, to Coffs Harbour. Warnings https://t.co/UBqjwS5Xm7 pic.twitter.com/PemwhnSAEv — Bureau of Meteorology, New South Wales (@BOM_NSW) February 13, 2020

وغطى دخان هذه الحرائق سماء مدن كبرى بينها سيدني لعدة أسابيع، ما أدى إلى عزل مدن وبلدات وتحرك الجيش لإنقاذ الأهالي المحاصرين.

كما أصدرت وزارة البيئة هذا الأسبوع قائمة تضم 113 نوعًا من الحيوانات يُعتبر معرضًا للخطر، بما في ذلك 13 طائرًا و19 حيوانًا ثديًا و20 زاحفًا و17 ضفدعًا و5 لافقاريات و22 نوعًا من جراد البحر و17 نوعًا من الأسماك.