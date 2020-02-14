البنتاغون يخصص مبالغ إضافية لجدار ترامب على الحدود مع المكسيك

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، عن تخصيص مبلغ 3.8 مليار دولار إضافي لجدار ترامب على الحدود مع المكسيك، وذلك بعد التخلي عن شراء مقاتلات من نوع "إف 35" وطائرات مسيرة للجيش الأمريكي.

ونقلت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية القرار المتخذ من قبل وزارة الدفاع الأمريكية.

ووبينت المجلة، نقلا عن المسؤول عن ملفّ بناء الجدار على طول الحدود مع المكسيك في ​البنتاغون​ بوب ساليس، والذي قال: "ردّاً على طلب من وزارة ​الأمن الداخلي​، قرّر وزير الدفاع ​مارك إسبر​ "تشييد 177 ميلا" (285 كلم) من الجدار قرب ​سان دييغو​ والسانترو ويوما والباسو ودلريو".

وبحسب وثائق مرسلة سابقاً إلى ​الكونغرس​، أوضح البنتاغون أن هذه الأموال سيجري تأمين نحو 2.2 مليار منها من مخصّصات بموازنته لعام 2020 كانت مرصودة لشراء معدّات للقوات الجوية والبحرية. وسيتم تأمين بقية المبلغ من أموال مخصصة أصلاً لعمليات ​الجيش الأمريكي​ الخارجية.

ويعني هذا الإعلان زيادة الأموال التي حوّلتها وزارة الدفاع لبناء الجدار الذي تعهّد ترامب بتشييده من أجل مكافحة الهجرة غير القانونية، إلى ما يقدّر بـ9,9 مليارات دولار.