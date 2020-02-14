إثيوبيا ترجئ الانتخابات البرلمانية أسبوعين حتى 29 أغسطس

قالت مفوضية الانتخابات في إثيوبيا، اليوم الجمعة، إنها ستؤجل الانتخابات البرلمانية لمدة أسبوعين على أن تجري يوم 29 أغسطس/ آب.

ولم تقدم المفوضية سببا للقرار، وذلك بحسب وسائل إعلام إثيوبية.

Ethiopia to delay parliamentary elections by two weeks to Aug. 29 https://t.co/UDzQjVEKqH — Devdiscourse (@dev_discourse) February 14, 2020

​وكانت لجنة الانتخابات الإثيوبية قد أعلنت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إنه من المتوقع إجراء انتخابات في 16 أغسطس/ آب المقبل، وستكون الأولى منذ تولي أبي أحمد رئاسة الوزراء في أبريل/ نيسان 2018، وشروعه في إصلاحات اقتصادية وسياسية.

وقالت بيرتوكان ميدكسا رئيسة اللجنة، في حينها، إن الموعد مبدئي.

وأطلق أبي سراح سجناء سياسيين وعين منشقين سابقين في مناصب رفيعة.