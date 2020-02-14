موسكو: بوتين وزيلينسكي يبحثان هاتفيا حل النزاع في أوكرانيا

ناقش رئيسا روسيا وأوكرانيا، فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي، هاتفيا جوانب حل النزاع الأوكراني، وطرح بوتين بشكل مباشر سؤالا ما إذا كانت كييف تنوي بالفعل تنفيذ اتفاقات مينسك، وفق ما أوردته الخدمة الصحفية للكرملين.

موسكو - سبوتنيك. تجدر الإشارة إلى أن المحادثة جرت بمبادرة من الجانب الأوكراني.

وقال الكرملين: "نوقشت الجوانب المختلفة لتسوية النزاع الداخلي الأوكراني. وأكد رئيس روسيا على أهمية التنفيذ التام وغير المشروط لمجموعة التدابير والقرارات المتخذة في مينسك التي تم اعتمادها في مؤتمرات القمة بصيغة "نورماندي"، بما في ذلك في باريس في 9 ديسمبر 2019".

وأضاف البيان: "نظرا لتصريحات القيادة الأوكرانية، طرح فلاديمير بوتين بشكل مباشر سؤالا ما إذا كانت كييف تعتزم تنفيذ اتفاقيات مينسك بالفعل".

وتابع البيان: "كما أثيرت قضايا متعلقة بالحفاظ على وقف إطلاق نار مستقر، ومزيد من انسحاب القوات والمعدات على خط الفاصل وأعمال إزالة الألغام. والاستعداد لمواصلة الجهود للإفراج عن الأشخاص المحتجزين وتبادلهم".