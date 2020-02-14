ميلانيا ترامب ترتدي الأحمر وتقضي "الفالنتاين" بعيدا عن زوجها... فيديو

قضت سيدة أمريكا الأولى، ميلانيا ترامب، عيد الحب "فالنتاين"، اليوم الجمعة، بعيدا عن زوجها، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وذلك مع أطفال مرضى.

وزارت "ترامب"، الأطفال بالمعاهد الوطنية للصحة في مدينة بيثيسدا بولاية ماريلاند الأمريكية، ليكون هذا هو العام الثالث على التوالي، الذي تقضي فيه ميلانيا ترامب إجازة "فالنتاين" معهم.

وشاركت ميلانيا ترامب الأطفال النزلاء، أنشطتهم المتنوعة، ما بين تزيين الكعك، وتصميم كروت المعايدة على شكل قلوب لأحبائهم، بمناسبة "عيد الحب".

Many thanks to @FLOTUS for spending Valentine's Day, for a third year in a row, with the seriously ill children of The Inn. Watch the live stream on our Facebook page. To learn more about how you can support The Inn, visit our website: https://t.co/qvR024SZe0 pic.twitter.com/Y9F6XlwoQv — The Children's Inn (@TheChildrensInn) February 14, 2020

وارتدت ترامب خلال زيارتها للأطفال، فستانا أحمر، وهو اللون الذي يميز عيد "فالنتاين".

VALENTINE'S DAY WITH THE FIRST LADY: First Lady Melania Trump visited kids at the Children’s Inn at the National Institutes of Health in Maryland for Valentine's Day. Mrs. Trump decorated cookies, drawstring bags, and heart wreaths with the kids. pic.twitter.com/rKjQCM3NTm — WHNT News 19 (@whnt) February 14, 2020

وتم تصميم المنشأة غير الربحية الخاصة، للسماح للأطفال وأسرهم بالبقاء معا مجانا، وذلك أثناء المشاركة في الدراسات البحثية السريرية في المعاهد الوطنية للصحة.