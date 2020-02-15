جدار ترامب يحرم البنتاغون من مقاتلات "إف-35"

يضطر البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) إلى خفض الطلب على مقاتلات "إف-35" وطائرات أخرى بسبب الجدار الذي قرر الرئيس ترامب إنشاءه على حدود المكسيك.

ومن أجل توفير التمويل اللازم لجدار ترامب الحدودي مع المكسيك يضطر البنتاغون إلى تقليص المصاريف بـ3.8 مليار دولار حسب "ديفينس نيوز".

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية ستخفض مخصصات شراء الطائرات للقوات الجوية الأمريكية والقوات البحرية ومشاة البحرية بـ558 مليون دولار. أما القوات البرية فيحرمها جدار ترامب من سيارات "هامفي" المعدلة بينما يتكبد الحرس الوطني خسارة تقارب 1.3 مليار دولار.

وكان ترامب قد خفض النفقات العسكرية الأمريكية في أوروبا بحثا عن المال اللازم للجدار الحدودي مع المكسيك.