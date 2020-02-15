رئيس جنوب السودان يوافق على "مطلب أساسي" للمعارضة لإنهاء الحرب الأهلية

أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير، اليوم السبت، موافقته على مطلب أساسي للمعارضة، هو "العودة إلى نظام فدرالي لعشر ولايات"، ما يمهد لتشكيل حكومة وحدة لإنهاء الحرب الأهلية.

وقال كير، عقب اجتماع في جوبا لكبار مسؤولي الحكومة والجيش: "توصلنا إلى تسوية في مصلحة السلام. انتظر من المعارضة أن تفعل الأمر نفسه"، وذلك حسب راديو "تمازج" المهتم بشؤون جنوب السودان.

ويواجه سلفا كير، وزعيم المتمردين رياك مشار، ضغوطا دولية متزايدة لحل خلافتهما بحلول 22 فبراير/ شباط الجاري، وتشكيل حكومة وحدة كجزء من اتفاق سلام.

وتجاوز كير ومشار، مهلتين سابقتين، للتوصل إلى سلام لإنهاء الحرب التي أسفرت عن مقتل 380 ألف شخص على الأقل، وعانى الملايين على إثرها من الفقر الشديد.

ويشكل عدد الولايات نقطة خلافية إذ ستحدد حدود الولايات توزيع السلطة في البلاد، فعندما استقل عن السودان في 2011، كان جنوب السودان يضم عشر ولايات بحسب دستور البلاد، زاد كير عددها في 2015 إلى 28، ولاحقا إلى 32.