القائد العام للقوات البحرية الروسية يقوم بزيارة عمل إلى كوبا

يقوم القائد العام للقوات البحرية الروسية، نيكولاي إيفمينوف، بزيارة عمل إلى كوبا غدا الأحد.

موسكو - سبوتنيك. وقال ممثل البحرية الروسية، الكابتن إيغور ديجالو في بيان اليوم: "يقوم القائد العام للقوات البحرية الروسية نيكولاي إيفمينوف، في 16 شباط/فبراير بزيارة عمل إلى كوبا بناء على دعوة من الجانب الكوبي".

وأشار الممثل إلى أن القائد العام للقوات البحرية الروسية سيعقد سلسلة من الاجتماعات في وزارة الدفاع الكوبية، وسيقوم أيضا بزيارة مواقع عسكرية.

وتعتبر روسيا اليوم، التعاون مع دول أمريكا اللاتينية، أحد المسارات المحورية الواعدة في السياسة الخارجية، استنادا إلى الولاء لمبادئ احترام القانون الدولي وتعزيز الدور المحوري للأمم المتحدة وضمان التنمية المستدامة.

كما تعد العلاقات بين روسيا وكوبا علاقات تقليدية مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون الاقتصادي وفي مجال السياسة الدولية على صعيد الأمم المتحدة وفي القضايا العالمية الملحة.