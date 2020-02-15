خمس دول تطالب إيران بدفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية بأسرع وقت ممكن

موسكو - سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام كندية بالإشارة إلى إعلان شامبانيا خلال مؤتمر ميونيخ الأمني: "طالبنا طهران بقوة بدفع تعويضات لعائلات الضحايا وفقا للمعايير الدولية".

وأشار شامبانيا إلى أن حجم التعويضات يجب أن يكون متساويا للجميع.

وصرح وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو، يوم الثلاثاء الماضي، بأن وزراء خارجية الدول الخمس التي لقي رعاياها حتفهم في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية فوق إيران، يعتزمون عقد اجتماع على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني، في الفترة الممتدة من 14 إلى 16 شباط/فبراير الحالي.

وكانت طائرة ركاب من طراز "بوينغ737" تابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية"، قد أسقطت بصاروخ عن طريق الخطأ فجر الـ8 من يناير الماضي، بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران متوجهة إلى كييف، ما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها وعددهم 176.

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في بداية الشهر الحالي، أن إيران عرضت 80 ألف دولار، تعويضا عن كل ضحية من ضحايا الطائرة المنكوبة، لكن كييف ستسعى للحصول على تعويضات أكبر.