انخفاض عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في هوبي

انخفض عدد الحالات المؤكدة حديثا المصابة بعدوى الفيروس التاجي في مقاطعة هوبي الصينية، موقع انتشار المرض، لليوم الثالث على التوالي، وفقًا للجنة الصحة العامة بالمقاطعة.

تشير الإحصاءات اليومية إلى أنه في 12 فبراير/شباط، عندما نشرت المقاطعة البيانات لأول مرة باستخدام الطريقة الجديدة للتشخيص السريري، ارتفع عدد الحالات الجديدة التي تم اكتشافها يوميًا بشكل حاد إلى 14840، تم تشخيص 1332 حالة منها سريريًا، وفي اليوم التالي، 13 فبراير، انخفض المؤشر حتى 4823 ((3 095، 14 فبراير - حتى 2420 (1138) ، و 15 فبراير - حتى 1843 (888)، حسب تقرير اللجنة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت لجنة الصحة في مقاطعة هوبي أن عدد الحالات المؤكدة يشمل الآن الحالات التي تم تشخيصها باستخدام الطريقة الجديدة، مما أدى إلى زيادة تسع مرات تقريباً في عدد الحالات المصابة في 12 فبراير والتي تجاوزت 11 فبراير.

في وقت لاحق، أوضح عالم الأوبئة الرائد في المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين، تسنغ غوانغ أن الطريقة الجديدة لما يسمى بالتشخيص السريري تعني أن الشخص يدرج في قائمة الحالات المؤكدة إذا كان لديه الأعراض السريرية، مثل الحمى والسعال وضيق التنفس، حتى لو كان اختبار الحمض النووي لفيروس التاج لا يعطي نتيجة إيجابية.

ووفقا له، هناك مرضى يكون الاكتشاف المختبري لفيروس كورونا لديهم بطيئًا للغاية، ولا يمكن استبعادهم، ويجب عزلهم سريعًا، لأنه حتى يتم تأكيد مرضهم، يمكنهم المساهمة في انتشار المرض في المجتمع.