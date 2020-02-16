ناسا تطلق المركبة الفضائية "سيغنيس" بعد ثلاث مرات تأجيل... فيديو

وأرسلت ناسا أكثر من 3 أطنان من البضائع إلى محطة الفضاء الدولية.
Liftoff! 🚀 @northropgrumman’s #Antares rocket launched from @NASA_Wallops in Virginia at 3:21pm ET. Now heading to @Space_Station, the #Cygnus cargo vehicle will deliver thousands of pounds of @ISS_Research: https://t.co/5x0YqAx0T8 pic.twitter.com/2kqqFP68Dj
— NASA (@NASA) February 15, 2020
تم الإطلاق في الساعة 23:21 بتوقيت موسكو، ومن المقرر إلتحام المركبة مع المحطة في 18 فبراير. سيتم التقاط الشحنة في محطة الفضاء الدولية، بواسطة ذراع Canadarm-2 الخاصة.
تنقل سيغنيس 3.6 طنا من المواد والمعدات والمواد اللازمة للبحث العلمي، وكان الإطلاق قد تأجل لأسباب مختلفة ثلاث مرات من 9 فبراير.
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