كوريا الجنوبية تخطط لإجلاء مواطنيها من السفينة "دايموند برنسيس"

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أنها ستجلي مواطنيها من السفينة السياحية "دايموند برنسيس"، التي تخضع للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما الياباني، بعد العثور على 355 شخصا مصابا بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة والرفاه الاجتماعي الكوري الجنوبي، نيونج هوو، في مؤتمر صحفي، "الحكومة تعتزم إعادة هؤلاء الكوريين إلى وطنهم إذا تم فحصهم وكانت النتائج سلبية، من خلال الفحوصات التي أجرتها السلطات اليابانية وهم على استعداد للعودة".

وكانت السفينة السياحية، المملوكة لشركة كارنيفال كورب، قد تم احتجازها منذ وصولها إلى يوكوهاما في 3 فبراير/ شباط الجاري، بعد أن تم تشخيص إصابة رجل هبط في هونغ كونغ قبل سفره إلى اليابان بالفيروس.

وقالت الحكومة الكندية، في وقت سابق من اليوم، إنها خصصت طائرة لإجلاء مواطنيها العالقين في السفينة السياحية دايموند برنسيس الراسية في يوكوهاما باليابان.

وذكرت الحكومة، في بيان لها، أن الركاب الكنديين الذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد لن يسمح لهم بركوب الطائرة وسينقلون بدلا من ذلك إلى منظومة الرعاية الصحية اليابانية لتلقي العلاج الملائم.

وأضاف البيان، بحسب وكالة "رويترز"، أن الركاب سيخضعون بعد وصولوهم إلى كندا إلى حجر صحي مدته 14 يوما.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت، أول من أمس الجمعة، أن وزارة الخارجية الأمريكية ستجلي بعض المواطنين الأمريكيين وأسرهم من السفينة دايموند برنسيس الخاضعة للحجر الصحي في اليابان والتي تأكدت إصابة أكثر من 200 على متنها بفيروس كورونا الجديد.

قالت الصحيفة، نقلا عن مسؤول في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه سيتم توفير مقاعد لنحو 380 شخصا على متن رحلتين جويتين للإجلاء من اليابان إلى الولايات المتحدة.

ونقلت عن هنري والكي مدير قسم الاستعداد والأمراض الناشئة المعدية بالمراكز إن من سيتم إجلاؤهم سيصلون إلى الولايات المتحدة يوم الأحد على أقرب تقدير.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 1665 شخصا، والمصابين إلى 68500 ألف شخص، وشفاء نحو 9419 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "تلقت لجنة شؤون الصحة معلومات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 68500 ألف حالة، وفي الوقت الحالي لدينا 57416 مريض (11272 في حالة صحية حرجة )، كما قتل حتى اليوم 1665 شخصا بالفيروس، وقد تعافي من المرض 9419 شخصا".

وارتفع عدد الوفيات في إقليم هوبي بوسط البلاد 139 شخصا أمس السبت.