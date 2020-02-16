زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جزيرة قشم في إيران

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن زلزالا بقوة 5.8 درجة هز منطقة متاخمة لجزيرة قشم الإيرانية بالخليج.

ولم يقدم التقرير أي معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار.

وتقع جزيرة قشم في مدخل الخليج العربي في مضيق هرمز وتتبع محافظة هرمزغان الإيرانية، وهي أكبر جزيرة بالخليج العربي.

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزال بقوة 5.7 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 16:30، 2020-02-16 حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات، حيث كانت الهزة محسوسة بشكل خفيف في المنطقة وليس لها تأثير. pic.twitter.com/g1TslnICbZ — الرؤية - الإمارات (@alroeya_uae) February 16, 2020

​وذكرت وسائل إعلام إماراتية أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" الإماراتي سجلت زلزال بقوة 5.7 درجة جنوب إيران، موضحا أن الهزة كانت محسوسة بشكل خفيف في المنطقة وليس لها تأثير.