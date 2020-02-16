اختيار وزيرة الصحة الفرنسية من قبل حزب ماكرون للترشيح لمنصب عمدة باريس

قال مصدر مقرب من الحزب الفرنسي الحاكم، اليوم الأحد، إن وزيرة الصحة الفرنسية أغنيس بوزين سيختارها حزب الرئيس إيمانويل ماكرون لخوض انتخابات بلدية باريس بعد انسحاب المرشح السابق بسبب فضيحة جنسية.

وقال المصدر لرويترز "أعلنت نفسها مرشحة. ستجتمع هيئاتنا المختلفة لإبداء الرأي الذي أعتقد أنه سيكون إيجابيا."

وتعرض ماكرون لانتكاسة يوم الجمعة عندما انسحب أحد أقرب مساعديه، بنجامين غريفو من السباق بعد أن زعم أنه أرسل صورًا جنسية إلى امرأة ليست زوجته.

وأثارت مقاطع فيديو جنسية لمرشح عمدة باريس، بنيامين غريفو، المدعوم من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، غضبا واسعا لدى الأطياف السياسية في فرنسا.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن عددا كبيرا من المنافسين في مختلف الأطياف السياسية، عبروا عن انزعاجهم من تلك الحملة التي تمت ضد غريفو، بعد تسرب مقاطع فيديو جنسية له على الإنترنت وأدت لانسحابه من السباق على منصب عمدة باريس.