إصابة 99 آخرين بفيروس كورونا على متن السفينة "دايموند برنسيس"

قالت وسائل إعلام يابانية، اليوم الاثنين، إنه تأكدت إصابة 99 شخصا آخرين بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية تخضع للحجر الصحي قبالة يوكوهاما.

ويهدد اتساع نطاق تفشي الفيروس، الذي ظهر في الصين في ديسمبر/ كانون الأول، وأودى بحياة أكثر من 1700 شخص الأحداث العامة الكبيرة ويضر بالسياحة والانتاج في اليابان.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق من اليوم الإثنين، إجلاء أكثر من 300 مواطن أمريكي ممن كانوا على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" قبالة ساحل اليابان، لافتة إلى أن بينهم 14 شخصا تم تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا الجديد.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان : "في 16 شباط/ فبراير، سهلت وزارة الخارجية الأمريكية العودة الطوعية لأكثر من 300 مواطن أمريكي وأفراد أسرهم المباشرين الذين كانوا مسافرين على متن السفينة دياموند برنسيس".

وتابعت: "أثناء عملية الإخلاء، بعد أن نزل الركاب من السفينة وتم تجهيزهم لنقلهم إلى المطار، تلقى المسؤولون الأمريكيون إشعارًا بأن 14 راكبًا، تم اختبارهم قبل يومين إلى ثلاثة أيام، قد ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا الجديد".

وتم احتجاز السفينة السياحية التابعة لشركة "كارنيفال كورب"، منذ وصولها إلى يوكوهاما في 3 فبراير/شباط، بعد أن تم تشخيص إصابة رجل، نزل في هونغ كونغ، بالفيروس.

ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة تأكدت إصابة 218 منهم بعدوى كورونا، وتم نقل من ثبتت إصابتهم بالعدوى إلى المستشفى.