استئناف المحادثات الروسية – التركية حول إدلب يوم غد الثلاثاء

أعلن ممثل وزارة الخارجية التركية في بيان أن المحادثات الروسية التركية في موسكو لحل الوضع في إدلب السورية ستستأنف يوم الثلاثاء.

وجاء في البيان " أكد وفدنا، في المفاوضات التي جرت في موسكو، على الحاجة إلى التخفيف الفوري للتوترات في المنطقة ومنع تدهور الحالة الإنسانية".

وأضاف " تمت مناقشة التدابير التي يمكن اتخاذها لمنع انتهاك وقف إطلاق النار. وقد تمت الإشارة أيضًا إلى ضرورة العمل في إطار اتفاقية سوتشي حول إدلب، وستستأنف المحادثات غدا صباحا".

يتبع...