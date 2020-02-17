بريطانيا تعتزم مواصلة العقوبات ضد سوريا

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أن المملكة المتحدة تعتزم مواصلة تنفيذ العقوبات ضد سوريا حتى بعد نهاية الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2020.

وجاء في بيان للوزارة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه "عملت المملكة المتحدة عن كثب مع الشركاء الأوروبيين لتطوير العقوبات وستواصل تنفيذها بعد ديسمبر 2020".

وقال جيمس كليفرلي، وزير المملكة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "سنواصل أيضًا التمسك بالقواعد الدولية التي تضمن أمننا، والتي يسعى نظام (الرئيس السوري بشار الأسد) وحلفاؤه الروس إلى تقويضها".

وفي وقت سابق، أعلن المجلس الأوروبي، إدراج 8 رجال أعمال سوريين وشركتين على قائمة العقوبات الخاصة بسوريا، بسبب أنشطة تستفيد منها الحكومة السورية.