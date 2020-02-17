أوكرانيا تبيع ثلاثة موانئ بحرية على البحر الأسود

أعلن صندوق ملكية الدولة الأوكراني، اليوم الاثنين، أن ثلاثة موانئ بحرية تابعة لأوكرانيا، وهي ("بيلغورود- دنيستر" و"سكادوفسك" وأوست- دانيسك") ، التي لها مخرج على البحر الأسود، قد أدرجت في قائمة المواقع الخاضعة للخصخصة بسبب خسائرها.

كييف - سبوتنيك. وقال الصندوق، على موقع "فيسبوك": "من بين ما يقرب من 1000 موقع سيتم خصخصتها، هناك العديد من المواقع المهمة والجديرة باهتمامكم. على سبيل المثال، ثلاثة موانئ تجارية في بيلغورود -دنيستر، سكادوفسك وأوست- دونايسك".

وكانت وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة والزراعة الأوكرانية، قد أعلنت في وقت سابق عن نقل أكثر من 300 مؤسسة إلى صندوق ملكية الدولة من أجل خصخصتها لاحقاً.

ووفقاً للصندوق، فإن هذه المنشآت غير مربحة جدا للدولة ولا تملك أموالا لدفع الأجور بالكامل لموظفيها.

وفي وقت سابق، أعلن وزير التنمية الاقتصادية والتجارة والزراعة الأوكراني، بأن الهدف من الخصخصة هو "جذب الاستثمار لتطوير المؤسسات وخلق فرص عمل جديدة".