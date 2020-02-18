القبض على عناصر متطرفة في كازاخستان خططت لهجمات إرهابية

ألقت لجنة الأمن القومي في كازاخستان، اليوم الثلاثاء، القبض على متطرفين في مدينة ألما آتا كانا يخططان لشن هجمات إرهابية في أماكن مزدحمة.

ألماآتا - سبوتنيك. وقال الأمن القومي في بيان له: "خلال إجراءات التحقيق في مكان إقامتهم، صودرت عبوة ناسفة محلية الصنع تحتوي على مكونات لافتة للنظر، وعناصر لتصنيعها، وسكاكين، وهواتف ذكية تحتوي على صور لأهداف محتملة".

ووفقا لمجلس الأمن القومي، ألقي القبض على المشتبه بهما في 14 فبراير/شباط.