مسؤول صيني: أثر تفشي الفيروس على الصناعات سيظهر في فبراير

قال نائب رئيس الهيئة المسؤولة عن الأصول المملوكة للدولة في الصين إن أثر تفشي الفيروس التاجي على شتى الصناعات في البلاد سيظهر بالأساس في فبراير/ شباط.

وأضاف، اليوم الثلاثاء، رين هونغ بين من لجنة الإشراف على الأصول العامة وإدارتها أثناء إيجاز صحفي، أن أكثر من 95% من الشركات الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية في صناعات رئيسية مثل تكرير النفط والاتصالات والكهرباء والنقل تعمل حاليا، بحسب "رويترز".

وانخفضت أسعار النفط، صباح اليوم، على خلفية المخاوف المستمرة، المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا"، طبقا للبيانات التجارية.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، لشهر نيسان /أبريل، انخفاضاً بمقدار 1.13 بالمئة، ليصل إلى 57.02 دولار للبرميل، بينما سجلت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 51.92 دولار للبرميل، منخفضة بـ 0.76 بالمئة.

وعلى هذه الخلفية، يتوقع المستثمرون من تحالف " أوبك+" أن يتم اتخاذ إجراءات لتثبيت استقرار السوق.

وأبلغت السلطات الصينية، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة أن الفيروس سريع الانتشار أودى بحياة 98 شخصا في الصين أمس الاثنين، مما زاد العدد الإجمالي للوفيات إلى 1868 حالة. وسجلت الصين 1886 حالة إصابة جديدة يوم الاثنين لتصل الإصابات إلى 72436 في المجمل.

ولم يقل عدد الإصابات اليومية في بر الصين الرئيسي عن ألفي حالة منذ 30 يناير/ كانون الثاني، كما لم يتراجع عدد الوفيات عن مئة منذ الحادي عشر من فبراير/ شباط.

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس خارج الصين 827 حالة في 26 دولة ومنطقة فضلا عن خمس حالات وفاة.

وتقول السلطات الصينية إن ثبات عدد الإصابات الجديدة مؤشر على أن الإجراءات التي اتخذتها لوقف انتشار المرض قد أتت ثمارها.