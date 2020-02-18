القضاء الإيراني يصدر أحكاما نهائية بحق مدانين بالتواطؤ مع أمريكا

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، عن إصدار الأحكام النهائية بحق مدانين في إطار ملف بيئي بتهمة المساس بالأمن القومي والتواطؤ مع أمريكا.

وقال إسماعيلي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، إن الأحكام النهائية بحق المتهمين بقضية ما يعرف بملف حماية البيئة قد صدرت بعد إدانتهم بالمساس بأمن البلاد والتواطؤ مع أمريكا، موضحا أن الأحكام بالسجن صدرت بحق 8 متهمين لمدد تراوحت من 4 إلى 10 سنوات.

وقبل أيام ذكر إسماعيلي أنه "تم رصد ومحاكمة جاسوسين اثنين لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، كانا يعملان تحت غطاء منظمة ومؤسسة خيرية تم التعرف عليهما ومحاكمتهما وحكم عليهما بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة التجسس وخمس سنوات بتهمة العمل ضد الأمن القومي".

وسبق أن أعلنت إيران، أكثر من مرة، عن تفكيك "شبكات تجسس" تعمل لصالح أمريكا، أبرزها ما أعلنته في يوليو/تموز من العام الماضي، بشأن توقيف 17 شخصا حكم على بعضهم بالإعدام.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تغريدة ردا على ذلك، قال فيها إن التقارير التي تتحدث عن احتجاز إيران لعملاء للاستخبارات المركزية الأمريكية (السي آي إي) "كاذبة تماما".

ووصف هذه التقارير بأنها تمثل "المزيد من الأكاذيب والدعاية التي تصدر عن نظام ديني فاشل وليس لديه فكرة عما يفعله". وأضاف :"الاقتصاد ميت، والوضع سيزداد سوءا. إيران في فوضى تامة".