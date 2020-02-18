طاجيكستان تعتزم إعادة مواطنيها الباقين في مخيمات سوريا

أعلن وزير الخارجية الطاجيكي، سيراج الدين مهر الدين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعتزم إعادة مواطنيها الباقين في مخيمات سوريا إلى حضن الوطن.

دوشانبي – سبوتنيك. أعلن وزير الخارجية الطاجيكي، سيراج الدين مهر الدين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعتزم إعادة مواطنيها الباقين في مخيمات سوريا إلى حضن الوطن.

وقال مهر الدين للصحفيين: "بحسب بياناتنا، هناك 500 مواطن طاجيكي في المخيمات والسجون السورية، وبحسب المعلومات التي قدمتها المنظمات الدولية، هناك 212 امرأة وطفل في سوريا على استعداد للعودة إلى الوطن، وتجري المحادثات لتحديد العدد الحقيقي لمواطني طاجيكستان في سوريا".

وأضاف: "سفيرنا في الكويت، وهو سفيرنا لدى سوريا، يجري مفاوضات مع الطرف السوري بتوصية من حكومتنا، نتعاون في هذه المسألة أيضا مع "يونيسيف"، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، اللذان أعربا عن استعدادهما لتقديم المساعدة في إعادة توطين وإعادة تأهيل مواطني طاجيكستان وعودتهم إلى دوشانبي".

وتتعاون وزارة خارجية طاجيكستان مع الحكومتين السورية والعراقية، بالإضافة إلى المنظمات الدولية التي تعمل في هاتين الدولتين من أجل تأمين إعادة المواطنين الطاجيك من مناطق النزاعات إلى أرض الوطن، وذلك بواسطة مجموعة عمل خاصة تضم موظفي الهيئات والوزارات ذات الصلة، بالإضافة إلى السفارات الطاجيكية التي تعمل في الدول القريبة من مناطق النزاعات، والتي تم تكليفها بإجراء مباحثات في هذا الشأن مع حكومات هذه الدول والمنظمات الدولية.