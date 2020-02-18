مسؤول إيراني: لم نكن نتوقع مقتل سليماني لكنه حدث

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سيد عباس موسوي، إن: "عشاق الشهيد سليماني لديهم الحق في تحديد طبيعة الانتقام".

وتابع سيد عباس موسوي أن واقعة قتل سليماني "لا يمكن التعويض عنها"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

وأشار موسوي في حديثه لصحيفة كرواتية نقلته الوكالة أن بلاده لم تكن تتوقع مقتل سليماني "لكن للأسف حدث ذلك".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، وفي 8 يناير/ كانون الثاني، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.