الرئيس الإيراني: كسرنا جزءا من العقوبات الأمريكية المفروضة علينا

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن بلاده تأثرت بالعقوبات المفروضة عليها من واشنطن منذ أكثر من عام، مشددا أن طهران كسرت جزءا من إجراءات العقوبات المفروضة عليها.

طهران- سبوتنيك. وتابع الرئيس الإيراني، خلال اجتماع للحكومة صباح اليوم الأربعاء: "العقوبات هي فعل إرهابي ضد إيران ولا أحد يستطيع القول إن العقوبات ليس لديها تأثير على البلاد، فمن يقول ذلك يدعم أمريكا".

وأضاف: "مخطئ من يقول إننا لا نستطيع كسر إجراءات العقوبات الأمريكية، وقمنا بكسر جزء كبير منها في الفترة السابقة".

كما حث روحاني الشعب الإيراني على المشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراءها الجمعة المقبلة، وقال: "يجب علينا جميعا أن نأتي إلى صناديق الاقتراع لجعل أمريكا تندم على عقوباتها وإجراءاتها ضدنا وأن تركع أمام الشعب الإيراني".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مايو/ أيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا) مع إيران عام 2015، وإعادة فرض عقوبات على طهران، لافتا إلى أن الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.

وأعلنت إيران في الخامس من يناير/ كانون الثاني الماضي، خطوة خامسة وأخيرة من خطوات تخفيض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، موضحة أنها رفعت كل القيود على عملياتها النووية، بما في ذلك ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وذلك بعد يومين من اغتيال اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، بغارة أمريكية قرب مطار بغداد.