ظريف: الأوروبيون لم يدعموا العقوبات الأمريكية بل انصاعوا لها

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن النقاش الدائر في أوروبا يتمحور حول غياب الاستقلال السياسي والمالي والعسكري عن أمريكا.

طهران- سبوتنيك. وأكد ظريف في تصريحات بعد اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء أن " الحديث الجاري في أوروبا الآن هو أنها لماذا نحن ليس لدينا استقلال عن أميركا ليس لدينا استقلال سياسي ولا مالي ولا عسكري، والحمد الله إيران لديها استقلال سياسي وعسكري و نقف أمام العقوبات "، مضيفا "الأوروبيون لم يدعموا العقوبات بل انصاعوا لها".

وتابع وزير الخارجية الإيراني "ماذا كانت نتيجة انصياع أوروبا للضغوط الأمريكية؟ كانت النتيجة هي أن أمريكا هددتهم بالعقوبات أيضا، أن أمريكا هددتهم بفرض رسوم جمركية عالية على سياراتهم وأيضا هددتهم بفرض عقوبات على أنابيب الغاز الروسية التي تمدهم بالغاز والتي تعتبر شريان أوروبا لتدفئة مواطنيها".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مايو/ أيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا) مع إيران عام 2015، وإعادة فرض عقوبات على طهران، لافتا إلى أن الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.

وأعلنت إيران في الخامس من يناير/ كانون الثاني الماضي، خطوة خامسة وأخيرة من خطوات تخفيض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، موضحة أنها رفعت كل القيود على عملياتها النووية، بما في ذلك ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وذلك بعد يومين من اغتيال اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، بغارة أمريكية قرب مطار بغداد.